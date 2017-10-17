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﻿馬場浮世繪——巴基之星操前熱身照扭計

2017-10-17 列印
  東廄「巴基之星」昨晨由蔡明紹策騎操練，不過未正式出踱只在停機坪熱身時，這匹脾氣馬已經頻頻扭計拒絕展步，即使在旁觀監督的副練巫偉傑用長鞭催促仍不肯就範，要擾攘一番才順利往內圈倒圈踱步。「巴基之星」之前因試閘中途罷跑，已被馬會規定必須在沙田草地跑道的對面直路千八米起步點先作兩課快操，待小組滿意其表現，然後再連續參加兩次沙田草地千六米試閘並及格，而上述測試必須連續順利完成，方可再次出賽，暫時看來復出遙遙無期。

馬場浮世繪
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