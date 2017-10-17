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﻿馬場浮世繪——史卓豐征澳前望贏塑料喜

2017-10-17 列印
  史卓豐將於周四離港前往澳洲墨爾本，為周六策騎「哈霖」角逐一級賽考菲爾德盃作準備，如果明晚能夠贏馬壯行色，自然最好不過。馬會當日午間亦會轉播受注考菲爾德盃及另外兩場賽事，而夜間就會轉播英國英國冠軍錦標賽馬日的五場大戰。

  史卓豐昨晨收操後則表示，呂廄「塑料喜」上仗可能因為休後復出，前中段走來十分搶口，以致表現未如理想，幸而復課後操練正常，狀態亦較前更勇，今仗再跑同程谷草一六五○米，依然抽得有利檔位，當可期有更接近的表現。

馬場浮世繪
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