﻿輝灑自如——賽馬氣氛 不在人多

上周去了澳洲出席馬匹拍賣會，再往彼邦偏遠的鄉鎮馬場支持友人愛駒。昆士蘭省的葉士域治馬場離市中心有段距離，也因為只是周中賽事，出席人數不多，故即使駕車前往，也可隨便泊在馬場旁的草地。



賽馬是否真的要很場面華麗才精采？這次我有深刻體會了。即使當日在看台上只有三幾位觀眾，投注櫃枱更兼賣啤酒及漢堡，而合法外圍檔口一天可能只有數百元的生意，但每人都樂在其中，雖不熱鬧卻氣氛濃厚。場內有臨時搭建予評述員用露天位置，兩位工作人員帶來直播儀器，從砌機到收音都一手處理，女主持就每場拿着咪高峰，日曬雨淋地站在沙圈旁述馬匹狀態。



相比之下，我們在香港主持節目的直播房有如天堂。如果不是工作關係，我真想多把到不同的馬場觀摩，感受一下真正的賽馬氣氛。即使戲碼較弱，可是當中人情味卻絕對不同。



朱鎮輝