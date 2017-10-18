﻿勝在有方——心慷慨級數超群

「心慷慨」上季出道初期已展現忠心本色，首仗田草千二以終極時速21秒94追得第五後，名次拾級而上，之後可在千四打疊上名，先是劣勢下追近賺盡形勢之「運財童子」，再出則跟「極品」一齊拋離實力指標「瀟灑王子」、「常拼常勝」和「佳運來」，此三匹蹄下敗將其後均能勝，此役亞軍水準值四班頂。其後上三班也可在此程兩度上名，級數比一般三四班升降機高得多。今次準備遠比上季尾傷腳後復出時積極，起用馬房愛將潘頓，應可後上出頭。



「葵涌老友」最近能以終極時速22秒08克服慢步速劣勢，末段比同晚三班賽的「勇敢傳說」快0.27秒，回到四班少負十四磅，可再追一次勁。



方駿暉