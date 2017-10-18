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﻿健談馬事——贏馬神器 操足出擊

2017-10-18 列印
　　葉楚航今晚八場都有參賽馬，排陣似樣，優先留意配潘頓和韋達的座騎。

　　韋達有頭場「贏馬神器」、六場「軍必勝」及七場「狀元才」，個人鍾意「贏馬神器」多過「狀元才」。

　　葉楚航以一套少用操法放在「贏馬神器」身上，試夠三課大閘，充份確認已被操起才出王牌報名，上季馬兒曾在四班跑第五，落五班換轉另一批對手，排四檔並不難跑，可博。

　　潘頓胯下的三駒，最好是「心慷慨」。此駒上季健康未出問題前，可以在三班谷草千二兩度上名，如今重返四班再出發，肯定着數，不過最重要是能養回健康，與頭場廄侶「贏馬神器」同樣試夠三課大閘才跑，對手各有疑問，亦可吼。

子健
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