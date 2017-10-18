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﻿伊仁絮語——葉廄強陣軍必勝

2017-10-18 列印
  馬圈不乏雪中送炭之輩，如葉楚航便協助韋達及柏寶打開勝門。十三少今晚得三匹座騎，除了上仗經手贏馬的「狀元才」，還有「贏馬神器」及「軍必勝」，悉數來自葉廄，看他今回可否重振聲威。

  「贏馬神器」質素不俗，雖然上季七戰無功，卻在多場賽事中所負不遠。早前谷草試閘走勢從容，過終點後餘勢強勁，現居五班可說虎入羊群，應可打破悶局。

  「軍必勝」上季曾勝出沙田三班千四米，上仗出爭此程負重磅跑第七，末段締速卻是全組最快之一。今仗不乏子彈快馬，步速應夠快，如果早段沒有落後太多，有力發揮後勁制勝。再者，葉廄全晚八場賽事均有馬匹列陣，可望連場數胡。

Ian
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