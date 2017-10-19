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﻿馬場浮世繪——羅富全谷草開齋兼起孖

2017-10-19 列印
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  羅富全之前在沙田賽事次次贏馬，谷草則成績麻麻，但昨晚先憑「豐盛人生」取得零的突破，之後再贏「魅力知心」梅開二度，賽後見其豎起拇指對鏡頭示意，甜在心裏！

馬場浮世繪
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