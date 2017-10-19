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﻿馬場浮世繪——航哥三仔爺齊齊拉頭馬

2017-10-19 列印
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  葉廄「心慷慨」昨晚以一點八倍大熱掄元，賽後航哥與兩兒子齊齊現身凱旋門，練者透露大仔正在此駒馬主公司任職，今次是獲馬主邀請入場，造就三仔爺可以一起開心拉頭馬。

馬場浮世繪
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