﻿田泰安演帽子戲法

昨晚田泰安手風大旺，先後憑時廄「旅英公爵」、羅廄「豐盛人生」及沈廄「好益善」贏馬，另有一亞一季兩殿成績，順利成為騎師王。至於停賽復出莫雷拉，則憑東廄「華美之寶」捧滙豐百周年紀念碗。其餘羅富全憑「豐盛人生」取得本身谷草首W，之後再贏「魅力知心」起孖。而潘頓則為葉廄「心慷慨」及方廄「勢必跑」報捷。田泰安昨晚中三元，其中「旅英公爵」取得連捷，練者霍利時說：「上季『旅英公爵』接受手術矯正喘鳴毛病後，健康情況大有改善，剛戰在直路賽擊敗的對手實力甚強，今仗轉戰谷草短途，負輕磅兼排位有利，早段步速又夠快，入直路後即能輕鬆越過對手，取得連捷，只要其狀態持續，在目前評分無論跑沙田或谷草都可以再贏。」



而「好益善」今仗打開勝利之門，練者沈集成表示：「本來我打算將『好益善』交莫雷拉主轡，但他一早卜定策騎『馬功臣』，於是轉交田泰安壓陣，賽前我提醒對方，此駒有內閃脾氣，上場便因此落敗跑第二，並建議他翻看賽事影片加深了解。結果田泰安在末段將此駒拉出最外疊競跑，終於贏得在港首場頭馬。由於此駒有四級喘鳴症，跑千二米會較千六米合適。」



華美之寶捧盃



至於「豐盛人生」則為羅富全帶來谷草首W，練者之後再贏「魅力知心」起孖，他高興地說：「今次賽前我與田泰安研究是否讓『豐盛人生』增程，如今證明跑千八米效果最好，雖然牠下仗要升上第四班，但換來輕磅之利，只要進度良好，依然有爭勝機會。」



此外，莫雷拉昨晚停賽復出，但最終只能憑「華美之寶」贏馬，捧走滙豐百周年紀念碗，賽後馬主劉太透露：「有關『華美之寶』的所有部署，我們都交由告東尼決定，今仗配莫雷拉也是練者的主意。此駒季內兩仗都跑得非常接近，今次總算勝回一仗，而且是盃賽，實在令人高興。」



另一方面，潘頓昨晚憑「心慷慨」及「勢必跑」梅開二度，前駒練者葉楚航說：「『心慷慨』賽前操練做足，試閘走勢亦佳，狀態令我滿意才派遣上陣，況且牠身四班有利，最終取勝非常合理。」



而「勢必跑」練者方嘉柏指：「『勢必跑』近仗已連番接近，今仗跑最正宗的谷草中距離，雖然同場惡馬多，但潘頓走位出色成為致勝關鍵。此駒評分已減了不少，季內仍可望繼續反彈。」



其餘「賞面」今仗由羅理雅食頭胡，練者何良表示：「今仗羅理雅策騎『賞面』的發揮是一百分，完全依足我的指示，如果只騎出九十九分，根本贏不了。此駒下次要升上第四班，一來對手轉強，二來羅理雅無法執韁，機會大打折扣，除非排得好檔，那麼或可爭一席位置。」



記者：文傑、亨利