﻿莫威利周六強攻考菲爾德

【本報專訊】總獎金達三百萬澳元的考菲爾德盃，將於本周末上演，馬會到時將從考菲爾德馬場越洋轉播這場2400米一級賽及另外兩場精采賽事來港供馬迷欣賞。一衆海外進擊兵團近日逐漸加緊備戰，當然值得留意。



來自愛爾蘭的著名練馬師莫威利派遣多駒南下澳洲，出戰今年的墨爾本春季嘉年華，雖然首天賽事已傳來「厲害光」（Riven Light）受傷的不利消息，但團隊上下依然士氣高昂，十月十六日如常於華利比國際馬匹中心（Werribee International Horse Centre）積極備戰，力圖於稍後上演的考菲爾德盃與及墨爾本盃揚威。



莫威利馬房副練馬師賈大偉（David Casey）目前正身處華利比，主理馬房旗下幾匹春季嘉年華參戰馬的訓練工作。被問及「厲害光」的最新狀況時，他表示：「獸醫證實『厲害光』右前腿球節骨裂，幸已進行手術，估計需要休息數個月。該駒無緣參戰考菲爾德盃和覺士盾兩項大賽當然可惜，猶幸馬房內另外數匹佳駟俱狀態良佳，仍有望於春季嘉年華一展拳腳。」



現年八歲的閹馬「永樂驍騎」(Wicklow Brave)於近三屆愛爾蘭聖烈治大賽累積一冠一季一殿佳績，且跟長途名駒「佐治勳章」(Order Of St George)互有勝負，本周六幕後團隊找來本港冠軍騎師莫雷拉主轡，角逐一級賽考菲爾德盃。



賈大偉指出：「『永樂驍騎』兩周前已抵達墨爾本，近日積極砥礪，操練後喜見馬兒胃納良好，狀態令人非常滿意。馬房上下深知今屆考菲爾德盃對手甚強，但『永樂驍騎』本身也非善類，不論是平地賽或跳欄賽，都曾於高層次賽事交出理想表現，本周六絕對有條件一戰。」



此外，莫威利陣營對春季嘉年華另一重頭戲墨爾本盃同樣虎視眈眈。「永樂驍騎」屆時當然有機會乘勇再戰，另外雅士谷錦標盟主「何必選擇」（Thomas Hobson)日前已確認強配莫雷拉執韁，將聯同另一廄侶「大轟動」（Max Dynamite），爭逐本年墨爾本盃的冠軍殊榮。



「兩駒的運送過程俱相當順利，當然目前距離墨爾本盃舉行尚餘三個星期，進度仍有待觀察。『大轟動』早前曾有小毛病，現時正逐步重拾佳態，抵埗後喜見牠的體重下跌幅度輕微，而且迅速重回正常水平，情況明顯較兩年前於此賽奪亞時理想。至於『何必選擇』，演出向來穩健，皇家雅士谷一役已贏得精采，上仗到唐加士達角逐二級賽，在大幅讓磅的情況之下，亦只敗於一匹質素甚高的三歲馬而已。畢竟牠今戰獲得頂尖好手莫雷拉青睞，競爭力已盡在不言中。」賈大偉說。



上周六的考菲爾德堅尼賽事日在晴朗天氣之下作賽，草地跑度指數為好地三級（Good 3）。氣象部門預料墨爾本十月十九日降雨機率高逾九成，惟預測降雨量只介乎四至六毫米，而星期五及星期六則預計多雲。