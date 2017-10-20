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﻿馬場浮世繪——孟子義任銀袋日大使

2017-10-20 列印
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  第十三屆「莎莎婦女銀袋日」將於十一月五日（星期日）在沙田馬場隆重舉行。今年大會邀請到亞洲著名女演員孟子義擔任形象大使，同時邀得著名愛爾蘭帽飾設計師Noeleen Armstrong Kish，以及香港時裝設計師Doris Kath Chan攜手打造大型時尚匯演，令這個全季最具特色的大賽日更加吸引。而一如以往，當日入場人士均可獲得限量版紀念襟針（圖），先到先得。

馬場浮世繪
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