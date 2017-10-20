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﻿馬場浮世繪——巫偉傑鞭巴基之星被罰款

2017-10-20 列印
  受薪董事小組於周三晚就「巴基之星」於剛周一晨操時的事件作研訊。告東尼與其副練巫偉傑，以及當日在閘廂當值的副司閘員彭朗德都有出席。小組確定，巫偉傑曾在「巴基之星」身後使用長鞭，以圖鼓勵牠在對面直路上前進，而且馬鞭最少兩次接觸到馬身。小組發現，告東尼從無指示過對「巴基之星」用鞭，故毋須為事件負責。

  巫偉傑則承認違反晨操上禁止使用長鞭的規定，被罰款七千五百元。

馬場浮世繪
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