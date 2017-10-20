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﻿馬場浮世繪——老霍解釋優秀寶配搭因由

2017-10-20 列印
  霍利時馬房的「勁優秀」上周搏殺失手只跑第三，同主的今季新馬「優秀寶」將於周日首度出師。「優秀寶」早前一直由田泰安主操，上周五郭能突然過檔，今仗亦由後者主轡。霍利時解釋，原因是他最初曾考慮讓「旅英公爵」和「優秀寶」在周日同場出戰四班一千米，並分別卜定配田泰安和郭能，可是考慮到同室操戈便少了一個贏馬機會 ，而且「旅英公爵」亦應該適合谷戰，於是便安排改爭剛周三晚的谷草千二米賽事，贏馬證明決定無錯。而「優秀寶」既已卜定郭能，郭能亦不願意放棄帥印，所以今仗便由郭能操刀。

馬場浮世繪
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