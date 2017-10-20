馬場浮世繪
馬場浮世繪——老霍解釋優秀寶配搭因由
馬場浮世繪
冒充日貨代理 專呃小店 涉設尿片騙局 陳煒舊愛被捕
前亞姐冠軍陳煒舊男友、攝影師彭浩然被指捲入老千疑案！本報獲悉，有人疑趁市面日本品牌紙尿片需求殷切，自稱是著名藥廠旗下港澳區的代理，可長期以低價大手供貨，吸引不少嬰兒用品店東主光顧，但有店主支付二十多萬...
2017-10-20
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中央續反腐 治黨「嚴緊硬」
中共總書記習近平在十八大工作報告內明言，黨將繼續嚴厲打擊黨員幹部貪腐問題。中央紀委副書記楊曉渡表示，十八大以來，委員會立案審查四百四十名省軍級以上黨員幹部、中管幹部。他承認，中共過往管黨治黨曾有一段「寬鬆軟」的時間，令腐敗份子有機可乘，強調今後管黨治黨趨向「嚴緊硬」。 楊曉渡表示，十八大以來，以習近平為首的黨中央，下定決心全面治黨，堅定推進黨廉潔、反腐敗，堅持「老虎蒼蠅一起打」，堵塞漏洞，逐一查出拘捕腐敗份子。他稱，過去五年中紀委立案審查四百四十名省軍級以上黨員幹部、中管幹部，其中四十三人是十八屆中央委員、候補委員，九名中紀委委員；逾八千九百名廳局級幹部，六萬三千名...
2017-10-20
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馬德里中止加泰自治權 日內委派官員接管
加泰隆尼亞自治區未有在最後限期前宣佈放棄獨立，自治區主席普伊格蒙特再次去信西班牙政府，表明會繼續暫緩獨立，尋求對話；馬德里政府明確表示將中止加泰地區自治權，首相拉霍爾會在明日召開內閣特別會議，商討引用憲法第一百五十五條程序。 馬德里當局日前發出最後通牒，要求昨日上午十時前，表明是否宣佈獨立加泰議會將隨即表決是否接納獨立公投結果。但馬德里政府立場強硬，一再拒絕與自治區對話，拉霍爾表示將於明日召開內閣特別會議，商討引用憲法第一百五十五條，中止加泰隆尼亞地區自治權程序。中央政府一旦啟動相關程序，預計需時三、四天便可收回加泰自治權，同時會委派加泰新官員。 西班牙歐洲分權最徹底...
2017-10-20
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屋苑錄用家市價承接
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案。中原資深區域營業經理張光耀表示，鰂魚涌太古城順安閣中層G室，面積580方呎，兩房間隔，業主叫價1150萬元，最終減122萬元以1028萬元將單位易手，呎價1...
2017-10-20
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八七股災30周年 曾挫百點 杜指企穩兩萬三
正值「八七股災」30周年，美股昨日早段顯著回落，杜指曾挫逾百點，市場傳出蘋果公司削減iPhone 8供應商定單的消息，拖累該公司和科技股下跌。歐洲主要股市則受包括西班牙加泰隆尼亞以及英國脫歐談判等政治因素影響偏軟。港股方面，恒指昨天在一小時之內曾急跌逾600點，令股民聯想到當年大跌市震撼的場面。 美股周三首次企於23000點以上收市之後，昨日早段顯著回落，杜指曾挫逾百點，其後跌幅收窄，杜瓊斯工業平均指數收市報23163點，升5點。納斯達克指數收市報6605點，跌19點。滙控（005）美國預託證券價格報76.67港元，較香港收市價升0.67港元；騰訊（700）美國預託...
2017-10-20
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比歷失言損士氣 鐵錘難拆禮
儘管韋斯咸近兩仗英超錄得一勝一和，一吐去季初三戰全敗的烏氣，不過領隊比歷竟將戰績不佳歸咎於陣中球員，無疑損害球隊士氣，故今晚英超作東仍難勝有中場柏斯高哥斯領軍的白禮頓。（now621台、LeSports HK App周六凌晨3:00直播） 韋斯咸聯賽開季三連敗，即使近兩場有所起色取得一勝一和，但領隊比歷除炮轟上仗領紅的前鋒安祖卡路爾外，又直斥奧地利射手阿拿奧杜域的演出：「他本季遲遲未進入狀態，各賽事未有士哥，拖累球隊演出。」比歷此言無疑向球隊升勢潑冷水，加上鐵錘幫今晚適逢安祖卡路爾開始停賽及射手查維亞靴南迪斯輕傷在身，勢大減破門能力，作東亦無本錢取勝。 翻季初舊賬怪...
2017-10-20
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德國直擊 AI智能辨物 華為Mate 10
手機品牌HUAWEI（華為）近年創意不斷，除了將德國殿堂級相機品牌Leica的鏡頭運用在自家手機中，又與型味爆燈的Porsche Design推出特別版手機，吸客又吸金。品牌剛於德國舉辦的發佈會同樣帶...
2017-10-20
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孖李榮浩演《臥底巨星》陳奕迅打戲拳拳到肉：差啲死！
陳奕迅（Eason）和內地歌手李榮浩前日現身北京，出席主演電影《臥底巨星》記者會，兩人大呻戲中要應付連串動作場面，李榮浩忍着肋骨受傷的痛拍攝打戲；沒基本功的Eason則要與精通詠春的Chris Col...
2017-10-20
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社論——港鐵有錢 更新系統不是問題
八月初港鐵觀塘線信號系統發生故障，行車受阻十小時始修復，大批乘客怨聲載道。昨天港鐵發表事故調查報告，原來一條使用了二十八年的銅線駁口滲水而生鏽，導致訊號時斷時續，產生連鎖效應，結果系統「關機」。事件具有啟發性，港鐵須積極研究，以新一代技術取代過時設計，以免大停車事故重演。 電子科技一日千里，觀塘線是首條港鐵線，部份線路系統已過時。以八月出事的訊號系統為例，仍使用銅線等金屬作傳輸，屬上一代標準設計，但現今所有新鐵路訊號系統已改用光纖，傳送速度更快，信息更清晰穩定，且不受潮濕水氣影響穩定度。 一般系統的維修指引，是預計系統老化時間，在出現品質問題前更換，確保服務持續不受影響，但...
2017-10-20
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馬場浮世繪——孟子義任銀袋日大使
第十三屆「莎莎婦女銀袋日」將於十一月五日（星期日）在沙田馬場隆重舉行。今年大會邀請到亞洲著名女演員孟子義擔任形象大使，同時邀得著名愛爾蘭帽飾設計師Noeleen Armstrong Kish，以及香港...
2017-10-20
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