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﻿馬場浮世繪——環保動力矛頭一早指今仗

2017-10-20 列印
  何廄「環保動力」於上月底後備補上，出戰谷草一六五○米賽事，可是因排大外檔而只跑得第七名。原來早在「環保動力」補上參賽之前，何良已一早卜定潘頓，矛頭指向周日的三班千六米，上仗補出正好先作熱身，有助馬兒以更佳狀態出擊。此外，「環保動力」的其中一位馬主莫湛雄，亦是今次賽事的初出自購馬「線路光輝」的合夥馬主，何良今次安排兩駒同日出賽，鬥志加零一。

馬場浮世繪
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