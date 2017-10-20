﻿田泰安當紅再發炮

田泰安於周三夜戰大演帽子戲法，兼且場場賽事都收獎金，季內頭馬數字已增至十五場，但因為早前陣上不小心策騎，周日賽後便須停賽兩次。這位手風正順的好手不諱言希望在服列前可再多贏幾場頭馬，令其在騎師榜上的三甲地位更加穩固，而今次十匹座騎中，他最睇好第二場「紅衣優駿」和第三場「電訊大炮」的機會。



今季轉投羅富全馬房的「紅衣優駿」，轉倉初出一役便擊敗了其後贏馬的「喜得福」，上場增程跑千六米，力拼下亦僅不敵「善財到」而跑第二，季內兩戰非冠即亞。周日田泰安再次夥拍這匹勇馬上陣，揚言要補中頭馬︰「『紅衣優駿』上場初跑千六米，遇着中段步速轉慢，自然更難從後追趕，這是牠未能連捷的關鍵。然而牠出賽次數仍未算多，相信吸收過上仗經驗，表現會再進步。『紅衣優駿』今仗即使排十二檔，但在田A跑道出戰，影響相對較小，我會嘗試在早段替牠尋找遮擋，留待在直路上發力挑戰對手，爭取贏馬補中。」



徐雨石馬房的「電訊大炮」今季兩戰田草千四得一冠一季，勇況不下於「紅衣優駿」，今次增程出戰一哩，田泰安分析道︰「以『電訊大炮』近兩場的後上走勢，相信是可以勝任更長途程，牠今（昨）晨彈草閘時走勢甚佳，狀態維持在贏馬水準，周日對手的實力未算突出，多駒都沒有千六米的賽績支持，只要『電訊大炮』臨場發揮水準，足以爭勝。」



至於列陣於第七場國際二級賽精英碗的蔡廄「翩翩」，田泰安認為牠上場在國慶盃只得第三，是受臨場天雨的影響，馬兒不太喜歡在變化場地上奔馳，以致未有最好發揮。



「『翩翩』上周五試泥閘跑第三，顯然經陣上熱身後，狀態已再進一步，周日牠跑的仍是讓磅賽，只負一一六磅迎敵，倘若能克服到排外檔的影響，早段及時進佔有利位置，將屬爭勝分子。」田泰安說。



特約記者：文傑