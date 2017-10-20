﻿木梨果可大放光芒

【本報專訊】國際一級賽考菲爾德盃為澳洲墨爾本春季嘉年華焦點賽事之一，該賽將於香港時間明日下午一時三十分上演，馬會屆時將連同考菲爾德馬場另外兩場賽事作越洋轉播，以供本港馬迷欣賞。



布文周二早上先於滿利谷夥拍馬后「雲絲仙子」快跳，課後隨即驅車趕赴三十三公里以外的華利比，為英國練馬師莫禮善旗下的長途佳駟「木梨果」，進行出戰考菲爾德盃之前最後一課快跳工夫。



於課後的訪問中，布文指出：「剛周五『木梨果』曾快跳一課，其時我在鞍上刻意考驗，旨在激發馬兒的作戰情緒。經過該課操練之後，『木梨果』對競賽的敏感度果然有所提升，是日全程跑來十分集中，毋須催策已含枚疾走，狀態明顯更進一步。」



「木梨果」出自「果醬大王」，父母兩線均長力十足， 八月便於法國多維爾馬場攻下3000米二級賽賈嘉利大賽。布文坦言「木梨果」實力出眾，有力於今屆春季嘉年華發光發亮，他表示：「『木梨果』年內尚未參加過2800米以下途程的賽事，也許令人懷疑牠能否應付考菲爾德盃的2400米途程，之不過此刻牠的狀態實在勇銳，預料周六之戰將可交出理想成績，並昂然向墨爾本盃進軍。」



而於考菲爾德盃排位抽籤儀式中，出現了一張新鮮的面孔，為評分最低的17號參戰馬 「浮誇舞王」 打點一切。打聽之下，方知這位年青人正是「浮誇舞王」的練馬師，現年三十一歲的艾力誠。



「浮誇舞王」於九月底仍在規劃較小的柏連拿打滾，直至剛週六攻下二級賽鮑華錦標，始獲確認今戰的出賽資格。由於參與頂級賽事的經驗有限，「浮誇舞王」並未被視為今屆考菲爾德盃的熱門分子，但幕後團隊對此卻不以為然，堅持抱着積極態度向獎盃進軍。



出身賽馬世家的艾力誠，父親曾在英國設廄，母親嘗於愛爾蘭從騎，但他並未借助家庭背景的方便一步登天，反而決意從基層做起，逐步實現從練夢想。他表示：「我曾在法國的夏德馬房工作達四年之久，亦曾跟隨張仕頓學藝三年，其他恩師尚包括韓德信、柏多迪、甘寧斯、歐伯賢 與及岳伯仁，及後輾轉來到澳洲為馬主Lloyd Williams效力，三年前終於獲發練馬師牌照，於巴拉烈開倉。」



當然艾力誠深知自己的成就未必及得上今次同場對陣的其他練馬師，但他認為只要人馬都能夠保持堅定信念，要創下奇迹並非全無可能。艾力誠說：「我成為練馬師的路途不算平坦，但經歷已讓我了解到，只要肯付出努力，往往會出現令人振奮的結局。我很可能是今夜席上唯一未曾勝出一級賽的練馬師，『浮誇舞王』也許是全場賽績最不起眼的一駒，於周六上演的大賽無疑強手林立，但我們的馬匹狀態確實勇銳，團隊上下也毫無懼色，準備就緒迎難而上。」