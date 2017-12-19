﻿李寶利財高八斗

明晚谷中夜賽，李寶利的六匹座騎中，姚廄「財高八斗」和羅廄「靚先生」近績均好，今次各自跑本身擅長途程，騎者昨晨表示兩駒是其今仗爭勝籌碼，期待都可跑出水準，起孖就最好不過。



「財高八斗」上季至今出賽八次非冠即亞，今季兩度於田草千二米跑第二後，上場轉戰谷草千二米即有突破，並以三個馬位輕勝對手，明晚升上二班仍戰，李寶利認為有望再下一城︰「『財高八斗』今季僅跑過三場，每場之間有足夠時間休息，因而表現持續穩定。剛戰牠克服了負重磅及排外檔而贏馬，走勢非常出色，證明仍在進步中，而且可能谷戰更合發揮，賽後馬兒唞夠再操，上周二試大閘以佳速輕勝，狀態持續大勇，今次跑二班賽對手當然強得多，但是本身負磅較上場驟減十九磅，加上排在三磅勢將有助牠發揮前速搶先，有望連捷。」



「靚先生」今季轉投羅富全馬房後四戰得一冠一季，上仗於國際騎師錦標賽場合配布達德，敗於後上不及，明晚復由贏馬拍檔李寶利操刀，騎者說︰「上場『靚先生』受制於排外檔，早段留得稍後，才導致未能追及對手，如今我有機會再騎，加上負磅不太重兼排二檔，正是收復前失的好機會，何況對手實力不算突出，只要牠跑回勝時水準便有贏面。」



最後，李寶利指姚廄「陀飛輪」向來跑谷草千二米最合腳法，目前評分已降至合理水平，只是差點運氣，前仗便正因為排外檔而早段留得太後致敗，明晚續戰三班千二又不幸地抽十二檔，增加爭勝難度，成績要視乎臨場際遇。



特約記者︰文傑