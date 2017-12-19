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﻿馬場浮世繪——老霍督師後返南非過節

2017-12-19 列印
  霍利時於明晚谷戰後，會返南非過聖誕，預期逗留十天。今次時廄出馬不多，昨晨老霍表示「再創商機」續於四班出賽兼回師勝程一六五○，由韋達壓陣可望交出成績，而排三檔的理想跑法，是起步後守於前列馬後的好位，以最擅長的均速跑法爭勝。至於同配韋達的「上浦福滿」，老霍指上仗輸在全程走外疊蝕位，今次落班轉戰谷草排三位，冀望會有突破。

馬場浮世繪
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