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﻿馬場浮世繪——楊明綸無恙周六沙田復出

2017-12-19 列印
  楊明綸於十一月廿九日因身體狀況不宜於當晚賽事披甲，一直休戰，直至昨日馬會賽事醫療主任通知受薪董事小組，綸仔現已無恙可恢復上陣，並可於周六沙田賽事復出。

馬場浮世繪
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