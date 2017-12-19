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﻿馬場浮世繪——郭能兩項鐵人賽得第六

2017-12-19 列印
  郭能在停賽期間，前日參加了由香港三項鐵人總會舉辦的「香港陸上兩項鐵人錦標賽」，先鬥賽跑再鬥單車，最後再賽跑決高下，結果他在男子三十五至三十九歲組別的四十七位參賽者中得第六。郭能話今次是因兒子比賽而身體力行支持，總成績慢於冠軍七秒，足證目前狀態甚弗，希望明晚刑滿復出可即贏馬。

馬場浮世繪
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