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﻿馬場浮世繪——前女皇盃盟主雕塑家逝世

2017-12-19 列印
  ○八年女皇盃盟主，亦是應屆香港盃冠軍「馬克羅斯」的父親「雕塑家」，日前因急性淋巴瘤在英國新市場牧場逝世，終年十三歲。「雕塑家」服役初期由岳伯仁訓練，曾贏二級賽打吡預賽，因其後在葉森打吡包尾兼再跑幾場仍無表現才易主，並由郭克訓練而脫胎換骨。

馬場浮世繪
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