﻿亨利AI大激鬥——打敗電腦 做得好

Round 3



第一場五班1000米



亨利與AI，十月份與十一月份兩度鬥心水拗手瓜，結果是人腦連輸兩局。不過亨利雖鬥輸心水，卻無鬥輸信心，話明要在今晚的十二月份也即第三回合，亦是二○一七年的壓軸戰，要追番一局迎二○一八！領先二比○的AI，當然絕冇有怕！



與電腦每月一戰的約會又於今晚展開，回看過去兩次比併，小弟都慘遭滑鐵盧，賽後經多番檢討，原因是我太過輕敵，揀馬亦太偏鋒，上仗以20倍「喜得龍」迎戰電腦5.2倍的「中華壹號」，由於小弟從沒將後駒放在眼內，故刻意讓對方半臂，雖然後駒一如所料三甲不入，然而「喜得龍」成包尾大幡，所以即使估中「中華壹號」輸梗亦無補於事。



今次電腦以第一場作重心擺擂台，所揀的馬匹了無新意，又是向近績有睇頭者埋手，與師奶買股票無異。「樂家將」季內兩戰愈輸愈近，狀態已在冒起中，上季七戰谷草獲四亞一季，場地性能亦無疑問，不過小弟經常訓示自己，這類眾人皆知好處的馬匹，就如路邊野花一樣危險，隨時令人嚴重損失，各位同意嗎？



回說正題，今期小弟推介「做得好」，此駒在港十二戰非但未勝，甚至連位置亦欠奉，惟隔晚賠率卻不落冷，可能已被有識之士睇中，注碼已悄悄打入彩池。事實上，「做得好」的好處並非表面可見，上季完全未在狀態時已多次渡江出賽，一時留後，一時置中，場地性能連番試準。今季復出打疊跑兩場田草千四米，兩次都擺前走，分明進入第二輪試馬程序，旨在考驗前速與長力。上仗移師泥地再洗一洗底，同時搵來郭能與馬兒磨合一番，今次人馬重逢，終於回跑谷草兼揀最低級數的一千米，毫無疑問是出擊時候！







樂家將 樣樣利好



AI有馬會網頁的分析工具作後盾，加上已有兩局在手，是回信心爆棚揀出頭場「樂家將」迎戰亨利。



睇好這匹由霍利時訓練的七歲馬「樂家將」，原因之一，可見於馬會官網「上仗備忘」頁面。「樂家將」上仗跑田草千二，賽事首八百米時間為四十六秒六三，比標準慢0.13秒。如此步速形勢，自不利於沿欄居中的「樂家將」從後追趕。而鬥至直路階段，「樂家將」更大部分路程無路可上，去到最後一百才望空，即能衝上得第四名，狀態明顯回勇。



「樂家將」今次轉攻谷草一千米屬新嘗試，不過以往曾八次跑谷草賽事得四亞一季，上名率達六成二；特別要留意是單計谷C+3跑道數據，「樂家將」是兩戰得亞季各一，上名率百分百。



另外，據「速勢能量」預測，今晚頭場有「欖球鑽石」與「要風得鋒」鬥前速，預計步速形勢會是中等偏快，有利於「樂家將」直路從後趕上，而其「速勢能量評估相差值」是「+1」，獲AI睇好是理所當然。



馬場脈搏



