﻿勝在有方——幻影飛鷹賽績優秀

「幻影飛鷹」上季三歲出道，首仗已在谷草千二放得亞軍，接戰轉到田草放不出，仍能氣走實力指標「常豐裕」，已初步展示忠心性格。今季能氣走其後贏三班賽之「紅星」和「你知我意」，一席第二水準甚高。再出跟「幸運興隆」一齊拋離主馬群，屬「單打獨鬥，賽績優秀」之亞軍。連拼後排檔轉差，回氣一場後稍休，復出即在谷草千二放到，總時間比另一組頭馬「紅褲精神」快0.53秒，姿態則更強勁，四歲大熟黃金期之PPG精英確認準繩中見進步。今次同樣休個多月才再出，上班少負十四磅，對體重不逾一千磅之馬更好跑，內疊跟好位後可第五度在谷草千二入前兩名。



最強對手是「睡眠大學」，初出可在田草千二跟「平湖之星」和「川河尊駒」跑近，細馬轉到谷草或更佳，可像「勇敢傳說」般轉場即勝，冷可博W。



方駿暉