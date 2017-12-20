  • 2017年12月20日 星期三
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日報新聞 > 馬經

﻿健談馬事——真先生 半冷抵博

2017-12-20 列印
  賀賢自十月尾贏「開心健康」後，已守齋近兩個月，今晚排陣夠強，有求破悶局決心。

  第二場「歡悅星」上仗久休復出跑泥地千二米，表現勝預期，復課喜見弱馬受操，賀賢也放膽壓逼，做齊大閘及頻密快跳工序，推升狀態後，安排出戰強項，遇弱旅，排三檔，條件足夠。

  第八場「真先生」則因為密跑而不須強加壓逼，復課以慢工夫維持體力，保持心境開朗已夠，今晚回到主場跑強項，回配潘明輝，受讓數匹主要對手如「華美之友」、「一哥」及「軍歌」分別十二磅至十七磅，再加上有「發盈喜」及「財高八斗」會搶，夾正其後追跑法，排一檔可減低出錯機會，半冷抵博！

子健
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