﻿伊仁絮語——常山耆寶見真章

第一場「常山耆寶」至今七戰未上名，但曾展露不俗前速，早於九月時曾由潘頓試閘，結果僅負於「飛霞」而擊敗「及時行樂」，後兩駒季內已相繼交出頭馬。回說「常山耆寶」，今季首戰選擇留後，末段略為收復失地，表現不差；翌仗排外檔，則快放兩段後落敗。今仗有「欖球鑽石」、「要風得鋒」及「天狼星」等快馬，「常山耆寶」沒必要鬥搶，最近由李寶利過檔操練，埋門快跳末段造二十二秒二高速，姿態吸引。今初戰五班，若能在早段跟守前列取得遮擋，可望走得接近。



第五場「型酒杯」上仗初戴眼罩出賽，早段留居於後，末段卻交出強橫後勁追上，最終僅負於頭馬不足兩個身位，最後四百米竟造出全組最快時間，如非直路上遲遲未能望空，應可上名。今改由田泰安操刀，來自北半球的自購馬已適應水土，值得看好。



Ian