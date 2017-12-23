  • 2017年12月24日 星期日
  • 19º
  • 77%
熱門： 大棠紅葉回購領展當街派「金牛」陳慧珊梁游闖立會案

日報新聞 > 馬經

﻿健談馬事——白鷺飛翔有望續好

2017-12-23 列印
  第三場田泰安取回「魅影揚飛」策騎權，此駒上次初遇三班舊馬，以比正常略快步速領放，頂到最後幾十米都無斷，以這役的第五名水準計，足以挑戰「飛霸龍」與「美麗寶貝」。

  第十場「白鷺飛翔」初出即贏谷草，本以為是「鑽石達人」之流，豈料上仗轉場、增程、換貝湯美，又再有驚喜表現，交出全場唯一造廿三秒內的竄勁，克服慢步速再贏一場；復課跳得密，又有試大閘，全無暫緩動向，轉落田泰安手上，希望也會好。

子健

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd