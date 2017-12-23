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日報新聞 > 馬經

﻿伊仁絮語——時時精綵小告賀壽

2017-12-23 列印
  第一場「奇妙星光」評分一減再減，已在四班站穩陣腳。上仗因途中對手急劇墮退而受阻，落敗不足為辱，今仗負磅仍輕，可以一試。

  第九場「時時精綵」上仗以半馬位負於「五十五十」，末段衝刺強勁。雖從未跑過二千米，但同母馬曾勝哩半，本身亦曾在指標性甚高的漢普頓宮錦標跑第五，今配潘頓，應可贏馬替小告賀壽。

Ian
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