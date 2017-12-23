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日報新聞 > 馬經

﻿勝在有方——玩得好再下一城

2017-12-23 列印
  「玩得好」今季初出於不利追之谷草能以全場第二快之末段22秒85追近「及時行樂」，後駒最近於田草千六和千四分別得一W一P，水準夠高。本身再出轉到田草，於千二米遇上偏快步速，跟得急仍能以佳速輕勝，蹄下敗將「上簽」再出也可在三班贏得易，一齊展露PPG精英級數。雖然勝後九日才復課，但其後準備正常，體重保持，四歲馬演出穩定之機會和負重能力比三歲馬高，血統有長力，增程遇對手非強，排檔適中力足憑強橫後勁再下一城。

  「瀟灑王子」上季尾可在四班千四米得一冠兩亞，典型三四班升降機，用牌仔不用負重，有冷機。

方駿暉
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