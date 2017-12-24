﻿潘頓帽子戲法封王 李易達告東尼起孖 美麗寶貝 奪新馬錦標

昨日重頭戲肉是新馬錦標，結果由蘇廄「美麗寶貝」勝出，騎者潘頓另贏蔡廄「旺蝦王」及東廄「時時精綵」，於第九場賽後已成為騎師王。其餘楊明綸為李易達贏「沙角威龍」及「南莊加寶」；沈拿憑理廄「包勝」開齋，之後再贏「加州再豫」食尾胡，令東廄亦告梅開二度。巫顯東及巴度犯規，齊被罰停賽兩日。



潘頓昨日胯下惡馬甚多，結果亦順利憑「美麗寶貝」、「旺蝦王」及「時時精綵」中三元，前駒更奪得新馬錦標，馬主郭少明透露：「上場『美麗寶貝』力拼僅負跑第二，令我和練馬師蘇保羅十分失望，賽後鞍上人潘頓匯報，馬兒走勢未成熟，陣上東張西望，所以今仗申請戴眼罩出賽，如今證明效果良好，輕易反先對手取勝。此駒現時只得三歲，希望季內可以再贏多一場，好使評分達至八十分左右，待來季踏入四歲部署角逐四歲馬大賽時，可以更得心應手。」



而「旺蝦王」則五出五捷，馬主劉錫康表示：「『旺蝦王』今仗因為排二檔，需要耗力移往外檔關係，所以贏得比較辛苦，但表現仍然令人感到滿意。由於此駒季內暫時已經取得三場頭馬，因此會安排小休，待至明年二三月間才再報名出賽。」



另一方面，李易達昨日與楊明綸合作憑「沙角威龍」及「南莊加寶」齊齊起孖，練者賽後說：「『沙角威龍』以往跑千八米曾經上名，證明有一定長力，今仗排一檔跟前走，亦賺了慢步速的有利形勢，反而『其樂無窮』後上不及，則明顯是蝕了慢步速。『南莊加寶』試閘顯示毫無速度，如果跑一千及千二必定輸梗，所以刻意等千四米才上陣，而牠今仗表現出強橫的鬥心，直路自動搶上，加上對手不強，因此順利一出即勝。」



而昨日除了楊明綸，潘明輝和巫顯東亦有馬贏，華將表現不俗。潘明輝為摩廄「勝利歡星」開齋，馬主施偉強指：「『勝利歡星』延至今仗才上陣，主因曾經傷腳，需要時間康復，今仗復出賽前對其信心不算太強，以為是寓賽於操，豈料牠搶出後愈走愈順，為我帶來驚喜。」



至於巫顯東則憑「太陽旺旺」一放到底取勝，練者何良透露：「『太陽旺旺』今仗贏在順利放頭，沿途亦沒有對手緊逼，上仗跑千二米本想放頭，可惜辦不到，看來牠還是以一哩最合發揮。」



此外，「鑽之友」昨日在泥地一哩取勝，加盟羅廄後三連勝，羅富全表示：「我刻意等今仗泥地一哩才讓『鑽之友』再上陣，本來想配莫雷拉，可惜他停賽，而田泰安曾騎過此馬，所以也是不錯的人選，唯一擔心是要負一百三十三磅，結果田泰安不負所託。此駒以往曾勝四班賽，按理升班仍具競爭力，但始終年紀已大，只希望健康保持正常，跑得就跑。」



記者：文傑、亨利