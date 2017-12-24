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﻿馬場浮世繪——告達理沈拿合作包勝

2017-12-24 列印
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守齋接近兩個月的告達理，昨日終憑「包勝」打破悶局，賽後練者顯得特別開心，原來除了自己贏馬，他的二兒子昨晨也在紐西蘭報捷，兩仔爺同日威威，自然值得高興！至於為「包勝」贏馬的沈拿，亦取得今季重臨客串的首場頭馬，騎者上季與告達理已攜手交出不俗成績，相信之後會繼續加強合作。告達理之後表示：「『包勝』上仗跑谷草，環境不太合適，今次回師沙田，情況已不同。事實上，這匹老馬的演出一向準繩，今仗只是交回應有水準。」

馬場浮世繪
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