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﻿馬場浮世繪——葉楚航細仔由低做起

2017-12-24 列印
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葉楚航的細仔Jason現時在蘇偉賢馬房工作，而昨日頭場更現身沙圈，首次以馬伕身分為「皇帝誥令」牽引行圈，一於由低做起，假以時日，將來子承父業也說不定。

馬場浮世繪
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