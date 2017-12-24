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﻿馬場浮世繪——楊明綸復出起孖醒神

2017-12-24 列印
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楊明綸因健康問題而缺席了七個賽日，雖然休息了近一個月，但昨日復出其身手更勝從前，先後憑「沙角威龍」及「南莊加寶」贏馬，而兩駒均來自師傅李易達馬房，明顯有部署而來。

馬場浮世繪
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