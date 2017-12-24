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﻿馬場浮世繪——小潘今季首贏摩廄馬

2017-12-24 列印
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大摩昨日未有入場督戰，但仍然有攻勢，其中今季初出的「勝利歡星」，配上潘明輝只負一○八磅，結果輕鬆一放到底，爆出十五倍W，而今仗亦是小潘季內首次為大摩贏馬。

馬場浮世繪
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