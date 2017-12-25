﻿郭能鑽得勁有獎

郭能於周六賽事交白卷，不過他認為周三晚的二○一七煞科戰的座騎甚有實力，其中姚廄「鑽得勁」和文廄「有獎」都挾新勝之威，今次再攻贏馬途程，當有機會助他贏得頭馬。



新馬「鑽得勁」上場初出跑谷草一千米，賽前郭能親操多課兼三度試閘，心機並無白費，順利贏馬，今次續在四班跑一千米，郭能認為有力再捷︰「『鑽得勁』具良好質素，即使上仗只是險勝，但該役初次出賽，而且所擊敗的『和平開心』之後曾贏馬兼入位，可見牠表現甚好。賽後姚本輝讓牠有足夠的休息時間後才安排操練，上周二試泥閘更以佳勢勝出，狀態及成熟程度都有進步，周三續跑贏馬路程，對手實力跟上場差不多，只要跑出本身水準，就有望再下一城。」



「有獎」上場初跑谷草一六五○米即爆出十倍冷W，復課以來郭能繼續主理其快跳及試閘，周三再戰同程，騎者分折說︰「『有獎』今季逐漸成熟及步入佳態，更已在谷草中距離找到出路。牠上仗擊敗了『招多福』等幾匹谷草中距離好手，表現甚好，此類質新馬一經開竅，理應愈跑愈好，周三再跑同程，如可克服到排十檔的劣勢，在早段找到遮擋留力，便有望在末段憑後勁挑戰對手，爭取連捷。」



另外，伯廄「勝利公爵」前仗跑谷草千二米臨場落飛贏馬，上場再跑同程則大敗，周三改由郭能主轡，他表示早於開鑼前便策騎過牠試大閘，感覺上質素雖不超級，但跑五班賽具競爭力。郭能認為馬兒要早段稍留才能發揮威力，刻意擺前反而不合。



特約記者︰文傑