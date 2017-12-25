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﻿馬場浮世繪——北部玄駒完美告別

2017-12-25 列印
  日本最高獎金大賽，第六十二屆有馬紀念昨午在中山競馬場舉行，作告別戰的去年日本馬王「北部玄駒」被捧成大熱，結果在武豐胯下無令馬迷失望，自二檔起步後搶出領放，就此一放到底贏馬。今仗是武豐繼九○年和○六年後，第三次夥拍馬匹在有馬紀念贏告別戰，賽後他表示一直了解馬迷對「北部玄駒」今仗的寄望甚大，自己亦認為今仗不能有失，幸好座騎發揮得好，能再次贏馬完美退役。

馬場浮世繪
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