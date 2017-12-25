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﻿馬場浮世繪——Edict Of Nantes易主

2017-12-25 列印
  早前本報報道，現役南非最佳賽駒之一Edict Of Nantes已售往香港，日前南非傳媒證實這消息。上手馬主的發言人表示，該駒早已報名參加下周六的皇后碟，以及於一月二十七日舉行的大都會錦標，且被認定為熱門之一，但如今是否會按原定計畫出賽，就要視乎新馬主的決定，但舊馬主並無透露新馬主的身分。

  當地另有報章指出，Edict Of Nantes的易手價大約是港幣七百萬元，以該駒的戰績及名氣跟來港的南非自購馬比較，其實十分相宜。

馬場浮世繪
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