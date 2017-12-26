  • 2017年12月26日 星期二
  • 19º
  • 65%
熱門： 導盲犬消防父子兵何猷啟求包養遭姦殺予恩

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——莫雷拉復出望翠龍即食

2017-12-26 列印
  莫雷拉於明晚刑滿復出騎足八場，尾場二班一六五○米的「翠龍」屬首次登場，這匹今季自購馬賽前曾四次試閘，有心操好才出。莫雷拉表示，「翠龍」來港後甚快便適應環境，晨課與試閘的走勢都不斷進步中，而且已曾往谷中試閘測試場地性能，今次初出跑中距離縱有難度，但這匹蔡廄馬屬有備而來，希望屆時可以有好表現。此外，莫雷拉指出第六場「運財童子」上場輸在受阻，今仗再跑一千米，當然希望可以收復前失，但排九檔形勢稍差，成績要視乎臨場發揮。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd