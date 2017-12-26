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﻿馬場浮世繪——蔡明紹睇好賞面飛快叻

2017-12-26 列印
  因「加州精英」在排位前已經退出，蔡明紹今次只得四匹座騎，但紹仔認為爭勝機會猶在。他表示第五場「賞面」季初在五班贏馬後，近期跑四班賽事亦接近，證明處目前評分仍具競爭力，明晚跑勝程千二，只要發揮出應有水準，未嘗無機佔三甲一席。他又指第二場「飛快叻」雖已八歲年老，但陣上不時後上接近，今次續負輕磅跑千二米，如果對手表現稍有差池，亦有機會殺入前列。

馬場浮世繪
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