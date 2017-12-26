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﻿馬場浮世繪——Bollywood派對獎品送機票

2017-12-26 列印
  快活谷Happy Wednesday將於明晚與一月十日舉行Bollywood狂熱派對，以特色印度美食及歌舞表演，豐富遊戲及獎品，與馬迷進入猶如Bollywood電影世界的熱鬧氛圍。入場人士可穿上現場備有的印度傳統配飾，於啤酒園指定拍照區拍照上載至Instagram，即有機會贏取來回香港與台北或香港與東京的機票。

馬場浮世繪
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