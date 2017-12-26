﻿馬場浮世繪——Bollywood派對獎品送機票

最近讀到一篇文章，講述台灣經濟連年增長，但實質薪資增長明顯停滯，這個趨勢自二○○二年開始，漸趨嚴重。 文章作者把原因歸咎於台灣經濟太過依賴「資訊通訊產業」出口，產品價格在全球競爭下愈來愈低，而大眾消費品如能源產品，因為「原油價格上漲」，價格愈來愈高，台灣人的工資扣除通脹之後，實質薪資增長大幅落後於GDP增長。 這個講法只反映了問題的一部份，台灣經濟的確側重於電子產品出口，而這類工廠式產品，面對來自全球工人的競爭。像台灣最大的手機生產商，郭台銘的鴻海，他在中國設有巨大工廠。不過，近來隨着中國工人的薪金不斷上升，他也要把工廠自動化來減低工資支出。 其實，只要看各地的通脹數字，已...

2017-12-23