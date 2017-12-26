﻿閘中尋寶——鑽得勁勝後更進一步

第四場四班一千米，「鑽得勁」上仗初出即勝，擊敗今仗再度碰頭之「和平開心」，後駒其後再出也贏，證明是好賽績。「鑽得勁」勝後作小休，近期再試泥閘，起步按韁居後，表現更斂口，進步頗大，直路上外疊一湧而過，狀態勇銳，今番連捷在望。初出馬「珍珠寶」試兩課直路閘皆見有前速，三歲馬落腳整齊有力，稍嫌近期一課末段稍騎而反應一般，上力未十足，位置機會。



第二場五班千二米，「金鹿」上兩仗降至五班後走勢不差，近期戴眼罩試泥閘起步明顯較爽快，直路按韁保持走勢，馬有狀態，今仗重戴眼罩出戰應有出擊決心，有力贏回一仗。「競駿千里」上季尾已露走勢，今季兩度試閘放頭順走，有點兒進步，有力爭位置。



第五場四班千二米，「美麗之友」今季轉呂廄後一直見勇，只是馬兒實力平平故仍未關齋，近期試泥閘依然有前有後，屬最佳配腳。「魅力之子」季初試閘已見好，結果隔仗縮程才好，近期再試泥閘步頭甚順，如下仗再縮程又可留意。



思力