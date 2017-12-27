﻿勝在有方——好益善縮程夠惡

「好益善」今季演出遠比上季穩定，初出受阻落第後，對上五仗全入前五名，其中大前仗因場地極不利追才失P，前仗走不利路段也可跟其後再上名之「精明才子」和「開心歡星」跑近而得季軍。剛戰則氣走之前跑得好的「魅力知心」、「叫關健康」和「紅運爵士」，應屬強組亞軍。六歲壯年馬，勇態常可持續一段長時期，休息三星期尚足夠，最重要是縮程遇較弱對手而排檔比幾匹主要熱門對手好，可憑後勁加添佳績。



「香江穩勝」回到谷草即重現忠心鐵馬本色，前仗步速不利下能衝過其後加添一冠一亞之「仁者荃心」，再出以中等步速領放也可跟再出入圍之「魅力知心」跑近，於此組算惡，冷勿忘。



方駿暉