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日報新聞 > 馬經

﻿健談馬事——滿貫中環見真章

2017-12-27 列印
  加配備是求變的方法，效果卻因馬而異，唔加好過加的例子多不勝數。

  第一場「滿貫中環」便是實例之一，季初頭兩仗只用綁脷帶，結果接連入位，最近三場加眼罩或開縫眼罩，效果顯然不如葉楚航預期，這次終肯接受現實，除去累事的配備，排四檔，內側一至三檔的對手皆前速不快，估計早段可守貼欄靚位，減低搶口風險，跟得順的話，應會重現真面目。

  告東尼不時將跑短途欠突破的馬匹成功轉型，第八場「加州議長」來港前曾在千六入Q，來港後更曾在千八得第五。馬兒欠缺短途爆炸力，轉跑一哩，應可好好發揮均速能力，部署好合理。再者賽前又拍跳又彈泥閘，改配巫顯東，均屬常用出擊手法。

子健
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