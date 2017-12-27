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﻿伊仁絮語——萬里威揚機會樂觀

2017-12-27 列印
  第三場「萬里威揚」是出自「匠心獨運」的五歲馬，今季已上陣五次，上仗初次渡江並增程至一哩，最終僅以半個馬位負於「大英雄」，若非直路早段取位略欠順，理應跑得更近，評磅員也可看出其進步，即使跑第四也加一分。此駒今仗回配韋達兼排三檔，人馬早在季初就曾在沙田千二米取得亞軍，只要際遇合適，機會樂觀。

  第六場「線路神駒」易位難贏，但今仗幾匹較有前速的對手均排外檔，本身應可善用四檔的優勢，於早段沿欄競走。近期告東尼攻勢浪接浪，「線路神駒」現評分也較上季入位時為低，雖然質素並不過人，但勝在跑法主動，如果對手失準，就會有機可乘。

Ian

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