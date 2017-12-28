﻿三騎兩練起孖告別2017

昨晚舉行二○一七年最後一次賽事，多位騎練起孖。其中方嘉柏贏「糖黐豆」及「喜得龍」，貫徹谷草王本色；而為以上兩駒建功的莫雷拉和貝湯美，分別另贏「勇冠王」及「星洲司令」，莫雷拉最終成為騎師王。至於何良與羅理雅合作贏「威先生」之餘，練者另贏「咪走寶」，騎者則另贏「電子群英」。



昨晚方嘉柏夥拍莫雷拉和貝湯美搏殺得手，先勝贏出「糖黐豆」及「喜得龍」，練者賽後說：「『糖黐豆』雖然是低班馬，但是演出非常忠心，而且目前評分有利，今仗賽前我吩咐莫雷拉，要在彎位前發力，結果戰術成功。事實上，此駒與莫雷拉特別合拍，今仗已經是第五次策騎牠取勝，希望馬兒賽後加分不會太多，畢竟其年紀非輕，負重磅跑五班賽不算有利。『喜得龍』一直受健康問題困擾而影響操練，幸好近期健康正常，多跑後狀態逐漸冒起，同時我發現牠戴眼罩操練走勢甚佳，於是決定今次戴眼罩出賽，結果在貝湯美出色發揮之下取勝，如果勇態持續，可以扳上中距離爭勝。至於貝湯美平日工作勤力，騎功亦不容置疑，未有好表現只是座騎問題而已。」



而莫雷拉則另贏「勇冠王」，最終更成為騎師王，練者蘇保羅指：「『勇冠王』絕非容易駕馭，上場便因為直路阻及他駒，令騎師被罰停賽，幸好牠跟莫雷拉特別合拍，雖然起步後要克服外檔，留守在包尾位置，而早段步速較預期快，鞍上人亦掌握其特性，直路移往大外檔衝刺，結果大勝而回，但今場賽事水準不如估計般高，希望牠賽後不會大幅加分，季內仍可爭取勝利。」



另一方面，何良昨晚憑「咪走寶」及「威先生」包辦第三口孖寶，前駒由巫顯東爆冷開齋，後駒則由羅理雅掄元，巧合地兩駒都是一放到底。何良表示：「『咪走寶』不是短途馬，所以之前跑一千及千二米普通，因為根本要增程才合腳法，但是牠的脾氣很大，十分難搞，所以馬主亦叫我要操好才上陣，今仗角逐一哩，終於見真章。『威先生』落四班作賽有着數，而巴度上仗跑完也想再騎，但我覺得其體重太輕，因此選擇配上重磅的羅理雅，結果他亦不負所託，最終以六倍贏馬是超值。」



至於羅理雅昨晚另贏「電子群英」，同樣梅開二度，練者文家良打破一個月無贏馬的悶局，賽後開心地說：「『電子群英』今仗要負重磅，由羅理雅策騎可以減少死磅，而他亦發揮得很好，順利報捷而回。」



此外，羅富全昨晚憑「勝將臨門」贏馬，以三十場頭馬領導群雄進入二○一八年，練者賽後指：「『勝將臨門』來投初期比較瘦，如今則已經養壯，食得操得兼增重幾十磅，實在是好現象，而今仗其昂頭慢閘毛病也有改善，暫時我仍會安排牠繼續跑谷草。」



記者：文傑、亨利