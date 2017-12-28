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﻿馬場浮世繪——羅富全五班頭馬夠畢業

2017-12-28 列印
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　　羅富全昨晚憑「勝將臨門」取得頭馬進帳，不說不知，原來這場是練者今季第十六場五班賽頭馬，單是一個班次的頭馬已達到馬會的畢業要求，認真誇張，不愧是新人王！

馬場浮世繪
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