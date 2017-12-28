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﻿馬場浮世繪——貝湯美破谷草未贏盲門

2017-12-28 列印
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　　貝湯美今季出任摩廄主帥，可惜成績普通，甚至贏馬也不多，昨晚來到二○一七年最後一戰，他總算取得突破，先後憑「喜得龍」及「星洲司令」報捷，打破谷草未贏馬的盲門。

馬場浮世繪
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