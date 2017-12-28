﻿順理成章——華商會盃 精采可期

昨晚完成谷草夜賽後，下次賽事便是二○一八年的元旦賽，當日將舉行十一場賽事，重頭戲是國際三級賽的華商會挑戰盃。這場千四米賽事共有十二匹馬報名，其中告東尼馬房出馬最多，共派出四匹馬上陣，當中「幸福指數」是增程角逐，然而看過其季內的表現，相信僅屬開路先鋒而已。至於「美麗大師」近戰的表現也未及盛時水平，今仗看來也不易贏。「大印銀紙」上仗雖然在此程上名，但表現仍非最佳時。「勝得威」則稍嫌季內上陣過密，近戰表現似有回落跡象。總括而言，東廄四駒的冠軍相都一般。



蔡約翰及大摩各出兩駒，蔡廄應以季內曾贏馬的「爭分奪秒」較可靠，此駒上仗在千二米留待直路追上也可力克對手，今仗轉戰千四米會更合發揮，奪標機會應遠勝季內兩戰全無表現的「詠彩繽紛」。至於大摩兩駒中當然以「喜蓮獎星」級數較高，如步速正常也有望在末段追上一鬥。其他馬房分別有羅富全、方嘉柏、沈集成及何良各派一駒上陣，方廄的「川河尊駒」上仗可打破「當家精選」的不敗之身，而何良的「五十五十」是另一當打五歲馬，這兩駒憑藉負輕磅之利也具勝算。



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