﻿雷神元旦用兵同樂

莫雷拉於剛周三晚的谷戰刑滿復出，在這二○一七年的最後一戰梅開二度，總算延續到停賽前連贏四日合共進帳十W的氣勢。下周一的元旦日賽事，莫雷拉胯下的十一匹座騎惡氣十足，肯定會成為騎師王冠軍的大熱門。昨晨他收操後透露，「以奇用兵」與「同樂日」這兩匹質新馬俱進步中，有望雙雙交出頭馬。



「以奇用兵」前仗初出即大熱輕勝，上仗升三班兼增程初跑千四米總有一定難度，然而這匹蔡廄馬仍可彈離對手贏馬，自然備受評磅員看重，賽後被加八分。元旦日，「以奇用兵」將再次出戰田草千四米，莫雷拉認為牠可以完成三連捷︰「『以奇用兵』今季踏入四歲才開始戰陣，體格及心理上自然已甚成熟，至今兩戰全勝並非意外。牠暫時仍未受到考驗，究竟真正實力有多高，相信要多跑幾場才有分曉。復課以來，馬兒的操練正常，從上周二試泥閘掄元的輕鬆姿態，足見在狀態及成熟程度兩方面都續有進步，今次加八分但負磅仍輕，爭勝條件依然充夠，有望再贏一場。」



「同樂日」開操以來，不論平時晨課或試閘的走勢都甚搶眼，故此在國際賽日初出跑千二米即被捧成大熱，結果馬兒陣上早段居後，直路上姍姍來遲只得第五，元旦日增程出戰千四米，莫雷拉分析這匹沈廄馬的機會時說︰「即將轉四歲的『同樂日』乃北半球馬，所以需要一點時間去適應環境及賽事模式，加上上仗跑千二米實在嫌短，所以表現未如預期，希望拼過一場後，牠會有所進步。至於今仗增程二百米會有助牠發揮出本身質素，走入前列一席。」



另外，「爭分奪秒」上場跑田草千二，雖然身負重磅及受慢步速影響，惟末段仍可從近乎不可能的位置後上贏馬，末段時間更快達二十一秒五九，乃近季同程的最快末段時間之一，今次增程跑千四米爭三級賽華商會盃，莫雷拉表示計往績，此駒跑千四更合腳法，即使今仗對手是所遇最強的一次，但只負一一五磅迎敵贏面不減，可望取得首場級際賽勝仗。



特約記者：文傑