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﻿馬場浮世繪——杜滿樂贏首屆日本希望錦標

2017-12-29 列印
  過往每年，日本的馬季都會在十二月尾的有馬紀念賽日後結束，不過今年日本中央競馬會就盡量利用這段時間，昨午在中山及阪神競馬場各增編一次賽事，中山競馬場更舉行了首屆兩歲馬二千米一級賽希望錦標。結果由杜滿樂策騎的四點二倍大熱門馬Time Flyer，衝線時以一又四分一馬位的差距，擊敗了武豐胯下的Gendarme勝出，日本的二○一七年度馬季亦隨之圓滿結束。二○一八年度馬季，將於下周六在中山和京都競馬場揭開序幕。

馬場浮世繪
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