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﻿馬場浮世繪——羅理雅為健康不刻意減磅

2017-12-29 列印
  羅理雅前晚策騎「威先生」和「電子群英」起孖，如非「星洲司令」因造磅問題而落於貝湯美手上，更可能已大演帽子戲法。不過，羅理雅坦言不會因而感到失望，因為雖然他可以努力嘗試造更低磅位，但今季大致上會將體重保持於一二二、一二三磅左右，不會刻意減磅，以免壓力太大，以及影響到健康。所以即使有時會失去一些座騎，但他認為只要本身勤力工作，以及在陣上發揮出應有水準，始終不愁支持。

馬場浮世繪
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